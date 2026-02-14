Nikita Bellucci : « J’étais six pieds sous terre »

Nikita Bellucci est devenue en quelques années une figure incontournable du X français, bousculant les codes d’une industrie qu’elle a successivement quittée puis rejointe. Révélée pour ses performances intenses, associées à une esthétique dite de « rough sex », elle s’illustre aussi par des prises de parole publiques sur le porno, le cyberharcèlement et par un retour aux plateaux après une première retraite annoncée en 2016.

Entrée dans le milieu en 2011, Nikita Bellucci s’est rapidement imposée, passant du gonzo — forme de pornographie qui mise sur l’immédiateté et l’absence de mise en scène élaborée — à des productions plus visibles. Sa collaboration avec des noms établis du secteur, comme Ian Scott, a contribué à sa notoriété, tout comme sa participation à un clip avec le rappeur Vald. Sa carrière s’est ensuite étendue hors de France.

Encadrée au départ par des figures reconnues de l’industrie, notamment John B. Root, Nikita Bellucci a ensuite travaillé aux États-Unis pour des maisons de production spécialisées. Le nom du studio Kink, connu pour des contenus axés sur le S&M, apparaît parmi ses collaborations, de même que des tournages avec l’expatrié Manuel Ferrara, référence du X international.

Retraite, prévention et retour : chronologie d’un parcours

En 2016, Nikita Bellucci annonce une première halte dans sa carrière, motivée selon ses propres déclarations par une relation personnelle devenue toxique. Durant cette période, elle multiplie les interventions médiatiques sur les plateaux de télévision et de radio pour alerter sur les risques liés au porno et au cyberharcèlement, ciblant notamment un public jeune et dénonçant le harcèlement dont elle assure avoir été victime sur les réseaux sociaux, parfois de la part de mineurs.

Après environ trois ans d’absence, elle fait son retour dans l’industrie, mais avec un positionnement différent : la star indique se diriger vers un porno plus éthique et plus féministe, une orientation qui privilégie le consentement, la transparence des conditions de tournage et une approche souvent revendiquée comme respectueuse des interprètes. Ce courant reste, selon la description générale, marginal par rapport au circuit traditionnel mais rassemble une audience spécifique, majoritairement féminine.

Entre-temps, Nikita Bellucci s’est mariée et est devenue maman ; son conjoint travaille comme caméraman et elle a tourné sous sa direction, soulignant une confiance professionnelle et personnelle au cœur de ce nouveau chapitre.

Lors du podcast LEGEND animé par Guillaume Pley en 2023, la pornstar est revenue sur cette première retraite et sur ses motivations. Interrogée sur son arrêt en 2016, elle a expliqué : “J’ai arrêté, en 2016, parce que j’avais une relation avec un réalisateur” et a ajouté : “Et ce réalisateur me trompe, me manipule, j’étais un peu six pieds sous terre.”

Sur son retour, Nikita Bellucci a précisé que l’idée d’écrire un film avec son mari avait conduit à la reprise : “On était en train d’écrire un film de boule, avec mon mari, et on s’est demandé qui pouvait faire l’actrice. De fil en aiguille, je lui ai dit : ‘Écoute, Ludo, ça te dérange pas si je fais l’actrice ?’ On se met d’accord sur certaines choses, c’est comme ça que j’ai repris.”