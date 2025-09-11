PAR PAYS
Nigeria – Venezuela: un amical programmé en novembre aux États-Unis

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
. .

Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2025, le Nigeria va disputer un match amical face au Venezuela en novembre prochain aux Etats-Unis, a annoncé la presse locale.

Les Super Eagles du Nigeria affronteront le Venezuela en match amical le 14 novembre prochain aux États-Unis, rapporte Daily Post.

Le lieu exact de la rencontre n’a pas encore été communiqué. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à 2012, déjà en sol américain, à Miami. Ce soir-là, le Nigeria s’était imposé 3-1 grâce à des réalisations de Brown Ideye, Nosa Igiebor et Ogenyi Onazi.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des Super Eagles à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc.

Avant cela, l’équipe dirigée par Eric Chelle achèvera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 en octobre, avec deux matches décisifs face au Lesotho et à la République du Bénin.

