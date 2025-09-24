PAR PAYS
Nigeria

Guinness World Records rejette la tentative de record sexuel de Mandy Kiss

Faits divers
Par Romaric Déguénon
Mis à jour:
Moins de 1 min.de temps de lecture
Mandy Kiss, figure controversée du divertissement pour adultes au Nigeria
Mandy Kiss, figure controversée du divertissement pour adultes au Nigeria@dailypost
Guinness World Records a rejeté la tentative de la Nigériane Mandy Kiss, qui voulait établir un record en ayant des relations sexuelles avec cent hommes, précisant qu’il ne s’agit pas d’un exploit qu’il reconnaît.

Guinness World Records (GWR) a rejeté le projet de Mandy Kiss, figure controversée du divertissement pour adultes au Nigeria, qui annonçait vouloir établir un record mondial en ayant des relations sexuelles avec cent hommes simultanément.

L’événement, prévu le 30 octobre 2025 à Ikorodu, dans la région de Lagos, avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Réagissant à un visuel promotionnel relayé en ligne, l’organisation a précisé ne pas reconnaître ce type de performances. « Ce n’est pas un record que nous surveillons », a sobrement déclaré GWR sur la plateforme X, se distanciant ainsi de l’initiative de la jeune femme.

