Nigeria : tous les élèves retrouvés sains et saufs, annonce l'Église catholique

Un diocèse catholique du centre-nord du Nigeria a annoncé jeudi 25 décembre que l’ensemble des élèves et enseignants enlevés en novembre dernier avaient été retrouvés et étaient retournés auprès de leurs familles. En novembre, l’Association chrétienne du Nigeria (CAN) avait fait état de l’enlèvement de 315 élèves et membres du personnel du pensionnat mixte Sainte‑Marie de Papiri, dans l’État du Niger.