Nigeria : Thales construira NigComSat-2A pour étendre le haut débit en Afrique

Le groupe spatial franco-italien a signé avec l’entreprise publique NIGCOMSAT le contrat de réalisation d’un satellite géostationnaire de près de quatre tonnes, destiné à couvrir l’Afrique de l’Ouest, centrale et australe.

Thales Alenia Space a signé lundi 14 septembre 2026 avec la société publique nigériane NIGCOMSAT le contrat de construction de NigComSat-2A, un satellite géostationnaire destiné à renforcer l’accès aux télécommunications et au haut débit au Nigeria et dans plusieurs régions d’Afrique.

Le satellite affichera une masse au lancement de près de quatre tonnes et reposera sur la plateforme Spacebus B2. Sa durée de service prévue en orbite dépassera quinze ans. Sa zone de couverture s’étendra de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale à l’Afrique australe.

NigComSat-2A doit fournir des services de télévision, un accès Internet rapide et stable, y compris dans des zones reculées, ainsi que des services numériques comme les appels vocaux et le streaming. NIGCOMSAT affirme que le projet doit notamment élargir l’accès au haut débit dans les communautés encore mal desservies.

Le contrat intervient après l’approbation par le Conseil exécutif fédéral nigérian de l’acquisition et du déploiement de deux satellites de nouvelle génération, NigComSat-2A et NigComSat-2B. En août, NIGCOMSAT avait indiqué avoir engagé Thales Alenia Space et Israel Aerospace Industries pour la fabrication des deux appareils.

Selon We Are Tech, NIGCOMSAT vise un lancement de NigComSat-2A d’ici à la fin de 2028, tandis que NigComSat-2B est envisagé pour 2029 ou 2030. Le coût du programme et son schéma de financement n’avaient pas encore été rendus publics lors de cette annonce.

NIGCOMSAT, créée en 2006 et rattachée au ministère fédéral des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, exploite déjà NigComSat-1R. Ce satellite géostationnaire de télécommunications a été lancé en décembre 2011.