Nigeria–Niger–Bénin : reprise progressive des échanges aux frontières sous haute surveillance

Le Nigeria a procédé, ce lundi, à la réouverture officielle du corridor frontalier de Kamba, situé dans l’État de Kebbi et reliant le pays au Niger. Cette décision, annoncée par les autorités nigérianes sur place, s’inscrit dans la volonté du président Bola Tinubu de redynamiser le commerce régional tout en maintenant un dispositif sécuritaire strict.

Cette reprise du trafic intervient quelques jours seulement après la réactivation du corridor de Tsamiya, à la frontière avec la République du Bénin, marquant ainsi une étape supplémentaire dans la normalisation progressive des échanges entre le Nigeria, le Niger et le Bénin.

La réouverture de la frontière de Kamba a été confirmée par des responsables du Service des douanes du Nigeria, notamment le commandant de la zone de Kebbi, Mahmoud Mattawale Ibrahim, et le chef de l’Unité fédérale des opérations (FOU), Aminu Suleiman. Ces derniers ont assuré que les instructions de la présidence, relayées par le contrôleur général des douanes, seront appliquées avec rigueur.

Selon les autorités douanières, les postes de contrôle resteront pleinement opérationnels afin de garantir que les flux transfrontaliers concernent exclusivement des activités commerciales légales. Les agents déployés le long des axes Tsamiya–Kamba auront pour mission de faciliter la circulation des marchandises licites tout en luttant contre la contrebande et les trafics illicites.

L’objectif affiché est de permettre une reprise durable des échanges commerciaux entre les trois pays, dans un environnement sécurisé, réglementé et conforme aux normes en vigueur.

Un soulagement pour les acteurs locaux

À Kamba, la décision a été accueillie favorablement par les autorités locales. Le chef de district, Alhaji Muhammad Shiko Kamba, a salué une initiative qu’il considère comme déterminante pour la relance économique de la localité et de l’ensemble de l’État de Kebbi. Il a notamment mis en avant les retombées attendues sur le commerce local, l’emploi et les revenus des populations.

Représentant le gouverneur de l’État de Kebbi, Nasiru Idris, le chef de cabinet, Barrister Attahiru Maccido, a qualifié l’événement de hautement symbolique, évoquant une ambiance comparable à celle d’un jour de célébration. Il a cependant rappelé l’importance de maintenir des mécanismes de surveillance efficaces afin que la reprise des échanges profite durablement à l’économie, sans compromettre la sécurité.

La réouverture de la frontière entre le Nigeria et le Niger fait suite à celle reliant le Nigeria au Bénin, qui a déjà permis la remise en circulation de plus de 1 600 camions, auparavant bloqués, pour la plupart en transit vers le Niger.