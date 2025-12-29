Nigeria: le boxeur anglais Anthony Joshua impliqué dans un accident de voiture, 2 personnes décédées

Le boxeur britannique, Anthony Joshua, a été victime ce lundi d’un accident sur l’axe Lagos–Ibadan, un drame qui a coûté la vie à deux personnes de son convoi, tandis que le boxeur s’en est sorti avec des blessures légères, ont rapporté les médias locaux.

Plus de peur que de mal pour Anthony Joshua. La star de la boxe a été impliquée ce lundi dans un grave accident de la circulation sur l’axe Lagos–Ibadan, l’une des autoroutes les plus fréquentées du pays. Selon les informations de Daily Post Nigeria, le véhicule dans lequel se trouvait le boxeur britannique est entré en collision avec un camion à l’arrêt, chargé de produits agricoles, dans la zone de Makun, dans l’État d’Ogun. Les circonstances exactes du drame restent à déterminer et font l’objet d’une enquête en cours.

Si Anthony Joshua s’en est sorti avec des blessures légères, le bilan humain est lourd. Deux membres de son convoi, présents dans le même SUV que lui, ont perdu la vie sur le coup. Son dispositif de sécurité suivait dans un second véhicule, épargné par l’impact.

L’accident s’est produit à hauteur de la station-service Danco, avant l’échangeur de Sagamu, en direction d’Ibadan. Depuis l’annonce du drame, les réseaux sociaux ont été envahis de messages de soutien adressés au boxeur et aux familles des victimes. Les autorités nigérianes poursuivent leurs investigations afin de faire toute la lumière sur ce tragique événement.