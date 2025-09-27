Nigeria : effondrement d’une mine artisanale dans le nord, au moins 18 morts

Au moins 18 corps de mineurs artisanaux ont été retirés d’une mine qui s’est effondrée lors de fortes pluies dans l’État de Zamfara, dans le nord du Nigeria, tandis que des équipes de secours poursuivaient la recherche de dizaines de personnes encore piégées, ont indiqué des sources locales. Les sauveteurs s’efforcent d’accéder aux galeries obstruées par des éboulis et des débris ; selon ces mêmes secouristes, l’intervention reste lente et laborieuse en raison des conditions instables et du risque d’effondrements supplémentaires.