Nigeria : effondrement d'une mine artisanale dans le nord, au moins 18 morts

Argentine : des milliers manifestent à Buenos Aires pour la justice après un triple féminicide

Bousculade meurtrière en Inde : au moins 36 morts lors d’un rassemblement politique

Condamnation de Sarkozy : le chef de la cour d’appel de Paris appelle solennellement au respect de la justice

Ukraine : Kiev accuse Moscou d’isoler la centrale de Zaporijjia du réseau depuis quatre jours

Mondial féminin: la Nouvelle-Zélande bat la France 42-26 et prend la 3e place

États-Unis : Trump envoie «toutes les forces armées nécessaires» à Portland

Zelensky : l’Ukraine a reçu un système Patriot d’Israël

Survol par drones de la plus grande base militaire danoise

Nucléaire: le président iranien affirme que les États-Unis ont exigé la remise de tout son uranium enrichi

La Russie affirme contrôler trois villages dans l’est de l’Ukraine

Au moins 18 corps de mineurs artisanaux ont été retirés d’une mine qui s’est effondrée lors de fortes pluies dans l’État de Zamfara, dans le nord du Nigeria, tandis que des équipes de secours poursuivaient la recherche de dizaines de personnes encore piégées, ont indiqué des sources locales. Les sauveteurs s’efforcent d’accéder aux galeries obstruées par des éboulis et des débris ; selon ces mêmes secouristes, l’intervention reste lente et laborieuse en raison des conditions instables et du risque d’effondrements supplémentaires.

