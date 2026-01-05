Accueil En Brève Nigeria : au moins huit soldats tués par une bombe

Nigeria : au moins huit soldats tués par une bombe

Au moins huit soldats ont été tués dimanche dans l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, lorsqu’une bombe au bord de la route a explosé au passage de leur véhicule blindé, a indiqué lundi une source militaire à l’AFP; un rapport de situation préparé pour l’ONU et consulté par l’AFP a porté le bilan à neuf morts, précisant que des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) avaient déclenché l’engin alors que les soldats étaient arrêtés sur la route entre Gubio et Damasak.