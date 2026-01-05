Nigeria : au moins huit soldats tués par une bombe
Au moins huit soldats ont été tués dimanche dans l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, lorsqu’une bombe au bord de la route a explosé au passage de leur véhicule blindé, a indiqué lundi une source militaire à l’AFP; un rapport de situation préparé pour l’ONU et consulté par l’AFP a porté le bilan à neuf morts, précisant que des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) avaient déclenché l’engin alors que les soldats étaient arrêtés sur la route entre Gubio et Damasak.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires