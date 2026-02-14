Nigeria : au moins 46 morts dans des attaques contre trois villages de l’État du Niger (centre-ouest)

Au moins 46 personnes ont péri samedi 14 février lors d’une attaque menée par des hommes armés contre trois villages de l’État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, a indiqué une source humanitaire reprise par l’AFP.

Selon cette source, le village de Konkoso a subi le bilan le plus lourd : 38 personnes y ont été tuées, certaines touchées par des tirs et d’autres mutilées à l’arme blanche. Sept morts ont été recensés à Tungan Makeri, tandis que Pissa a enregistré un décès supplémentaire.

Les localités visées se situent dans l’administration locale (government local) de Borgu, une zone frontalière avec l’État de Kwara.

Un contexte de violences récurrentes

La région a déjà été marquée récemment par des violences massives : début février, plus de 160 personnes avaient été tuées lors d’un massacre attribué à des jihadistes dans l’État de Kwara, non loin de Borgu. Ces attaques s’inscrivent dans un climat d’insécurité persistante qui affecte plusieurs zones frontalières du centre-ouest nigérian, selon les observateurs et acteurs humanitaires cités par l’agence.