Nigeria : au moins 26 morts dans un naufrage

Au moins 26 personnes ont trouvé la mort par noyade et 14 autres sont portées disparues après le naufrage d’un bateau survenu samedi 3 janvier 2026, sur une rivière du nord-est du Nigeria.

Selon les services de secours, l’embarcation, qui transportait des fermiers et des pêcheurs entre les États de Jigawa et de Yobe, a chaviré, rapporte dimanche le site d’information de la FAAPA. Les opérations de recherche ont permis de récupérer 26 corps et de secourir 13 passagers.

Les naufrages sont fréquents dans cette région, souvent dus à la surcharge des bateaux et au non-respect des règles de sécurité.

Par ailleurs, dans le centre-nord du pays, plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées par des bandits, le même jour, dans le district de Kabe, État du Niger. Les assaillants ont attaqué la localité de Kasuwan Daji, incendiant le marché et pillant des magasins et des stocks alimentaires, selon la police et des médias locaux.

Cette région reste confrontée à une insécurité persistante, marquée récemment par l’enlèvement de plus de 250 élèves et enseignants d’une école catholique en novembre dernier.