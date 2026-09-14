Sénégal : Faye rencontre le FMI avant la décision sur 2,2 milliards $

Bassirou Diomaye Faye doit rencontrer Kristalina Georgieva à Washington le 15 septembre, alors que le nouveau programme de 2,2 milliards de dollars reste soumis à l’approbation du FMI et à plusieurs conditions financières.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye doit rencontrer mardi 15 septembre à Washington la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, pour discuter de la situation économique du Sénégal et du programme de réformes qui doit soutenir un nouvel accord de 2,2 milliards de dollars.

Le rendez-vous intervient deux semaines après l’accord conclu au niveau des services entre Dakar et le FMI sur une facilité élargie de crédit de 36 mois couvrant la période 2026 à 2029. Ce programme doit encore être approuvé par la direction et le conseil d’administration du Fonds.

Le FMI a précisé le 1er septembre que l’accord nécessite aussi des mesures correctrices liées au dossier des informations financières erronées communiquées sous l’ancienne administration, ainsi que des assurances de financement de la part des partenaires du Sénégal.

Le programme vise à rétablir la viabilité des finances publiques, réduire les vulnérabilités budgétaires et extérieures, augmenter les dépenses sociales et soutenir la croissance privée. Les autorités se sont aussi engagées à renforcer la gestion de la dette et le suivi des arriérés intérieurs.

La rencontre avec Kristalina Georgieva s’inscrit dans la visite de travail de Bassirou Diomaye Faye à Washington les 14 et 15 septembre. La présidence sénégalaise avait annoncé ce déplacement lors du Conseil des ministres du 10 septembre.

Après Washington, le chef de l’État doit se rendre à Abu Dhabi les 16 et 17 septembre pour une visite officielle aux Émirats arabes unis. Ce déplacement intervient alors que Dakar cherche à consolider ses partenariats financiers et d’investissement.

Le FMI indique que le Sénégal prévoit notamment d’adopter en 2027 une stratégie de recettes à moyen terme afin d’accroître les ressources intérieures et de dégager davantage de marge pour les dépenses prioritaires.