Nigeria : 13 morts, des passagers pris pour cible dans le Plateau

Une nouvelle série d’attaques a frappé dimanche soir plusieurs localités de l’État du Plateau. Au moins 13 personnes ont été tuées selon les premiers bilans, dont des passagers attaqués sur la route de Jos, tandis que la police consolide encore les informations.

Au moins 13 personnes ont été tuées dimanche 13 septembre au soir dans plusieurs attaques distinctes à Jos South, Mangu et Riyom, dans l’État du Plateau, au centre du Nigeria. Neuf victimes voyageaient vers Jos lorsqu’un véhicule a été pris pour cible à Dungus, selon les premiers bilans recueillis sur place.

L’attaque de Dungus s’est produite vers 21 h 40. Rwang Tengwong, porte-parole de Berom Youth Moulders, a indiqué que des hommes armés avaient ouvert le feu sur le véhicule. Plusieurs blessés ont été conduits à l’hôpital et un membre d’Operation Rainbow, le dispositif de sécurité soutenu par l’État, figure parmi les personnes tuées.

Dans la zone de Mangu, deux personnes ont été tuées à Vodni, dans le district de Pushit, et quatre autres blessées par balles. Deux autres personnes ont également été tuées à Tahoos, dans la zone de Riyom, selon les informations rapportées lundi.

Le commissaire de police de l’État du Plateau, Ayo Faniyan, a confirmé que des attaques avaient eu lieu et indiqué que ses services rassemblaient encore les informations avant une communication détaillée. Des bilans différents ont circulé dans les premières heures, notamment pour l’attaque du véhicule à Dungus.

Le gouvernement de l’État a condamné les violences et appelé les habitants à éviter toute représaille. Dans une déclaration de la commissaire à l’Information et à la Communication, Joyce Lohya Ramnap, les autorités ont confirmé des attaques à Mangu le 12 septembre ainsi qu’un incident meurtrier à Dungus Junction, à Kuru, le 13 septembre.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones touchées de rester vigilants et de transmettre rapidement toute information utile aux services de sécurité. Des agents de sécurité ont été déployés dans les secteurs concernés de Mangu et de Kuru, selon le gouvernement de l’État.