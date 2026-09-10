Nigeria : Ibikunle Ajose prend la tête des opérations contre Boko Haram et l’ISWAP

L’armée nigériane a nommé le général de division Ibikunle Ademola Ajose à la tête d’Operation Hadin Kai, le commandement chargé de la lutte contre Boko Haram et l’ISWAP dans le nord-est du pays, dans le cadre d’un vaste remaniement de sa haute hiérarchie.

L’armée nigériane a nommé mercredi 9 septembre 2026 le général de division Ibikunle Ademola Ajose à la tête de la Force opérationnelle interarmées du nord-est, Operation Hadin Kai, qui conduit les opérations contre Boko Haram et la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP). Cette nomination intervient dans le cadre d’un remaniement touchant quinze officiers généraux, selon un communiqué de l’armée.

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Ibikunle Ajose quitte le Département des opérations du quartier général de l’armée à Abuja pour succéder au général de division Abdulsalam Abubakar. Ce dernier, qui commandait Operation Hadin Kai depuis avril 2025, est affecté au Nigerian Army Heritage and Future Centre comme doyen de la Faculty of Operational Research.

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Le chef d’état-major de l’armée, le lieutenant-général Waidi Shaibu, a approuvé ces redéploiements afin, selon l’institution, de renforcer l’efficacité opérationnelle, la chaîne de commandement et le positionnement d’officiers expérimentés dans les principaux théâtres d’opérations. Neuf généraux de division et six généraux de brigade sont concernés par le mouvement.

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L’armée n’a pas relié ce changement de commandement à une attaque particulière. Il intervient toutefois alors que l’insécurité reste un enjeu majeur au Nigeria, à quelques mois de l’élection présidentielle prévue en janvier 2027, après des années d’insurrection jihadiste, de banditisme armé et d’enlèvements dans plusieurs régions du pays.

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Un commandement au cœur de la lutte antijihadiste

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Operation Hadin Kai constitue le principal dispositif militaire nigérian contre Boko Haram et l’ISWAP dans le nord-est. L’insurrection, déclenchée en 2009, a fait plus de 40 000 morts et déplacé des millions de personnes, selon les données de l’Armed Conflict Location & Event Data Project citées par Reuters.

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Le nouveau commandant a déjà exercé des responsabilités opérationnelles dans le nord-ouest du Nigeria. Avant son passage au quartier général de l’armée, Ibikunle Ajose avait notamment dirigé la 8e division et le secteur 2 de la Joint Task Force North West, Operation Fansan Yamma, basée à Sokoto.

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Le remaniement concerne aussi plusieurs postes stratégiques. Le général de division AM Umar est nommé commandant de l’Army War College Nigeria, tandis que le général de division RT Utsaha prend la tête de la garnison du quartier général de la Défense. D’autres officiers sont redéployés vers les structures de pensions militaires, les affaires civilo-militaires et plusieurs brigades opérationnelles.

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Waidi Shaibu a demandé aux officiers nouvellement nommés de faire preuve de professionnalisme, d’innovation opérationnelle et d’engagement dans leurs nouvelles fonctions, tout en rappelant la mission de l’armée en matière de défense du territoire et de soutien aux autorités civiles.