Mondial féminin U20 2026: les affiches des huitièmes de finale

La phase à élimination directe de la Coupe du monde féminine U20 2026 se poursuit en Pologne avec plusieurs affiches particulièrement attendues. Seize sélections vont s’affronter les 16 et 17 septembre pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Après la phase de groupes, place désormais aux matches à élimination directe. Les huitièmes de finale du Mondial féminin U20 2026 offriront plusieurs confrontations de haut niveau, avec notamment des duels entre grandes nations du football féminin. La journée du mercredi 16 septembre débutera par deux rencontres programmées à 14 heures. Le Brésil sera opposé aux États-Unis dans une affiche qui promet une belle bataille entre deux références du football mondial. Dans le même créneau, l’Argentine défiera la Corée du Sud.

À 17h30, l’Espagne affrontera le Portugal dans un duel 100 % ibérique. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, l’Italie sera opposée à la Chine. Le lendemain, jeudi 17 septembre, le Nigeria sera à l’affiche face à l’Angleterre à partir de 14 heures. Dans le même temps, la France tentera de poursuivre son parcours dans la compétition contre le Canada. Les deux dernières affiches de ces huitièmes de finale auront lieu à 17h30. La Corée du Nord croisera le fer avec le Japon dans un choc asiatique, tandis que la Pologne, pays hôte, sera confrontée à la Colombie.

Le programme des huitièmes de finale:

Mercredi 16/09/26

Brésil U20 – États-Unis U20

14h00

Argentine U20 – Corée du Sud U20

14h00

Espagne U20 – Portugal U20

17h30

Italie U20 – Chine U20

17h30

Jeudi 17/09/26

Angleterre U20 – Nigeria U20

14h00

France U20 – Canada U20

14h00

Corée du Nord U20 – Japon U20

17h30

Pologne U20 – Colombie U20

17h30