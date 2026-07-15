Kémi Séba abandonné par le Niger ?

Conseiller spécial des autorités nigériennes et détenteur d’un passeport diplomatique du Niger, Kémi Séba est détenu en Afrique du Sud depuis trois mois. Alors que le Bénin réclame son extradition, la retenue observée par Niamey contraste avec la proximité autrefois affichée avec le militant panafricaniste. Une discrétion qui alimente les interrogations sur l’évolution de leurs relations.

Le Niger prend-il progressivement ses distances avec Kémi Séba ? Depuis l’arrestation du militant panafricaniste en Afrique du Sud, le 13 avril 2026, cette question revient avec insistance. Trois mois après son interpellation, les autorités nigériennes n’ont engagé aucune offensive diplomatique ou politique en sa faveur, alors même qu’elles lui avaient accordé un passeport diplomatique et le présentaient comme l’un de leurs conseillers spéciaux.

Le dossier a connu un nouveau rebondissement le 14 juillet. Le tribunal de Pretoria, qui devait examiner la demande d’extradition formulée par le Bénin, a une nouvelle fois renvoyé l’affaire au 11 août 2026. Ce report prolonge une procédure déjà marquée par plusieurs renvois.

De son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, Kémi Séba est poursuivi par la justice béninoise dans plusieurs dossiers. Deux mandats d’arrêt internationaux ont été émis contre lui, notamment pour des faits de blanchiment de capitaux, d’apologie de crime, ainsi que d’incitation à la haine et à la violence. Les poursuites sont notamment liées à son soutien affiché à la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 contre l’ancien président Patrice Talon. L’activiste a rejeté ces accusations et affirme qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable s’il était remis aux autorités béninoises.

Un passeport diplomatique sans véritable protection

L’un des aspects les plus commentés de cette affaire reste le passeport diplomatique nigérien dont bénéficie Kémi Séba. Après son arrestation, plusieurs informations avaient évoqué un possible retrait de ce document par Niamey. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, avait rapidement démenti ces rumeurs, précisant que l’intéressé était toujours détenteur de ce passeport au moment de son interpellation.

L’ambassade du Niger en Afrique du Sud a également confirmé devant la justice sud-africaine l’authenticité du document. En revanche, Niamey s’est abstenu de réclamer publiquement la libération de son conseiller ou de s’opposer à la procédure d’extradition engagée contre lui.

Pour plusieurs observateurs, cette position traduit une volonté de respecter le cadre judiciaire sud-africain. D’autres y voient surtout une manière d’éviter un affrontement diplomatique avec le Bénin. Par ailleurs, des spécialistes du droit rappellent que la possession d’un passeport diplomatique n’accorde pas automatiquement une immunité judiciaire. Celle-ci dépend généralement de l’exercice d’une mission officielle reconnue par l’État d’accueil, ce qui ne semblait pas être le cas de Kémi Séba au moment de son arrestation.

Un réchauffement Niger–Bénin qui complique la donne



Ce silence relatif intervient alors que les relations entre Niamey et Cotonou, longtemps tendues, connaissent un net réchauffement. Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine s’est rendu au Bénin le 24 mai pour l’investiture du nouveau président Romuald Wadagni, avant que ce dernier n’effectue à son tour une tournée dans les pays de l’Alliance des États du Sahel. Un rapprochement qui offre peu d’intérêt à Niamey pour transformer le dossier Séba en épreuve de force diplomatique, d’autant que l’accès du Niger aux ports béninois reste un enjeu économique majeur pour ce pays enclavé.

Dans ce contexte, transformer l’affaire Kémi Séba en crise diplomatique présenterait peu d’avantages pour les autorités nigériennes. Au-delà des considérations bilatérales, plusieurs analystes estiment que cette affaire met en évidence les limites du discours panafricaniste lorsqu’il se confronte aux réalités de l’exercice du pouvoir. Si Kémi Séba a longtemps incarné un soutien médiatique aux régimes militaires du Sahel, les États restent avant tout guidés par leurs intérêts diplomatiques, sécuritaires et économiques.

Autre élément marquant, c’est la mobilisation autour de Kémi Séba qui paraît aujourd’hui moins importante qu’au lendemain de son arrestation. Les appels à sa libération se sont faits plus rares et l’Alliance des États du Sahel (AES) ne s’est pas exprimée officiellement sur son cas.

Pour autant, rien ne permet d’affirmer que le Niger a officiellement rompu avec son conseiller spécial. Son passeport diplomatique n’a pas été retiré et les autorités nigériennes continuent de répondre, avec beaucoup de retenue, aux questions portant sur cette affaire. Reste que l’écart entre le soutien affiché avant son arrestation et la discrétion observée depuis nourrit les spéculations.