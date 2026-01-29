Niger : Ordonnance publiée pour la loi de finances 2026 fixant le cadre budgétaire de l’État

La loi de finances pour 2026 a été promulguée le 31 décembre 2025 par le Président de la République, le Général d’armée Abdourahmane Tiani. L’ordonnance n°2044-25 fixe le cadre budgétaire de l’État pour l’exercice 2026 et rend publics les axes et dispositions retenus pour la gestion des ressources et des dépenses publiques.

Adoptée en Conseil des ministres, cette ordonnance officialise les orientations macroéconomiques et fiscales qui encadreront l’action gouvernementale pour l’année à venir. Le texte, présenté comme le document de référence pour l’élaboration et l’exécution du budget, intervient dans un contexte de fortes attentes économiques et sociales au Niger.

Le document complet, qui détaille l’ensemble des dispositions et orientations budgétaires pour 2026, a été publié le même jour. Il est accessible au public pour consultation, permettant aux responsables administratifs, acteurs économiques et citoyens d’examiner les choix retenus par l’exécutif.

Contenu et portée de l’ordonnance

L’ordonnance définit le cadre légal et technique de la loi de finances : principes de présentation des comptes, orientations des recettes et des dépenses, et modalités d’arbitrage budgétaire. Elle précise également les affectations et les priorités sectorielles retenues par l’État pour l’exercice 2026, sans toutefois être assortie, dans le communiqué initial, des chiffrages détaillés qui figurent dans le texte intégral.

Sur le plan formel, la promulgation le 31 décembre 2025 atteste de la rapidité avec laquelle le pouvoir exécutif a rendu exécutoire le texte après son adoption en Conseil des ministres. La signature du Chef de l’État rend l’ordonnance applicable et engage l’administration dans la mise en œuvre des orientations définies pour le prochain exercice budgétaire.

Le document rend compte des arbitrages opérés par le gouvernement entre les différentes priorités de dépenses publiques et les options de mobilisation des ressources. Il rappelle le rôle du ministère des Finances dans la déclinaison opérationnelle des mesures et dans le suivi de l’exécution budgétaire au cours de l’année 2026.

Pour permettre une lecture complète des choix budgétaires, le texte intégral de l’ordonnance a été mis à disposition en ligne. La version publiée comprend l’ensemble des articles réglementaires et des annexes techniques qui encadrent la mise en œuvre des crédits et des recettes de l’État, et elle est consultable notamment via la plateforme de publication où le document a été déposé le 31 décembre 2025