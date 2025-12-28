Niger : membres d’un groupe armé neutralisés en banlieue de Conakry, selon les autorités
Les autorités guinéennes ont annoncé samedi 27 décembre au soir avoir « neutralisé », à l’aube dans la banlieue de Conakry, des membres d’un « groupe armé » aux intentions qualifiées de subversives et menaçant la sécurité nationale. Selon le communiqué officiel, les services de sécurité ont mené à 4 heures une intervention ciblée dans une concession de la périphérie de Conakry où le groupe était présent : des échanges de tirs ont eu lieu et plusieurs individus, dont l’identité reste inconnue, ont été interpellés. Une enquête judiciaire est en cours pour identifier l’ensemble des ramifications de l’affaire.
1 min de lecture
