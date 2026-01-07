La suite après la publicité
Niger : libération de l’ancien ministre du Pétrole Moustapha Barké

Au Niger, l’ancien ministre du Pétrole Moustapha Barké, proche du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, a été libéré mardi 6 janvier 2026 en soirée, après onze mois de détention dans les locaux des services de la sécurité d’État. Aucune explication officielle n’a été fournie à ce jour quant aux motifs de son arrestation, intervenue en août 2024 alors qu’il était en mission à l’extérieur du pays et entraînant son limogeage. Selon des membres de sa famille, il n’a jamais été présenté à un juge durant sa détention.

