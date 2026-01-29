Niger : Le CCR fixe les jours ouvrables du lundi au jeudi et le samedi

Réuni du 16 au 30 décembre 2025 à Niamey, le Conseil Consultatif de la Refondation (CCR) a clos sa deuxième session ordinaire en adoptant une série de recommandations aux répercussions politiques, sociales et économiques, dont la redéfinition des jours ouvrables — lundi à jeudi et samedi — la mise en place de brigades de veille patriotique et le renforcement des mesures contre la mendicité. Les travaux ont également donné lieu à des avis sur des textes relatifs au foncier, à l’orientation agricole et au régime des fêtes légales.

La cérémonie de clôture, tenue le 30 décembre sous la présidence de Mamoudou Harouna Djingarey, a réuni les conseillers du CCR, des représentants du gouvernement et plusieurs personnalités. Les deux semaines de séances ont alterné réunions plénières, auditions de hauts responsables et travaux en commissions visant à éclairer le pouvoir exécutif sur des dossiers jugés prioritaires.

Saisi par le président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, le CCR a examiné plusieurs projets d’ordonnance. Sur la réforme du foncier, l’institution a salué l’initiative tout en préconisant un approfondissement du texte, l’organisation d’un atelier national inclusif et l’élaboration d’un Code domanial et foncier prenant en compte les spécificités urbaines et rurales. Le projet d’orientation agricole a reçu un avis favorable tel qu’amendé, présenté comme un instrument pour renforcer la souveraineté alimentaire. Le texte portant modification de l’ordonnance n°2024-33 relative aux fêtes légales a également été approuvé, avec pour objectif de clarifier le statut des jours ouvrables et non ouvrables.

Mesures adoptées : production, coopération, sécurité et organisation du travail

Parmi les recommandations à portée opérationnelle, le CCR a demandé la réhabilitation et la modernisation d’unités nationales de production : fermes semencières, Office des Eaux du Sous-Sol (OFEDES) et structures de multiplication et d’amélioration du cheptel, afin de renforcer l’autonomie alimentaire et la production nationale.

Sur le plan régional, le Conseil a suggéré une mutualisation des moyens matériels, humains et financiers entre les États de la Confédération des États du Sahel (AES), y compris la mise en commun des biens à l’étranger, pour améliorer la coordination diplomatique et la gestion des ressources communes.

La justice sociale et les services essentiels figurent également parmi les priorités : le CCR appelle à la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la Refondation, en insistant sur le renforcement des ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

En matière de citoyenneté et de sécurité, la session a validé la création d’un mécanisme d’immersion patriotique matérialisé par des brigades de veille et de défense de la patrie. Le renforcement de la lutte contre la mendicité a été inscrit parmi les mesures destinées à préserver l’ordre public et la dignité sociale.

Sur l’organisation du travail et la continuité du service public, le CCR a fixé les jours ouvrables au lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, déclarant le vendredi et le dimanche non ouvrables, tout en prévoyant des régimes particuliers pour les services essentiels afin d’assurer la continuité des missions

La session a adopté trois motions symboliques : des remerciements au président de la République pour la confiance accordée au CCR, des félicitations aux chefs d’État de l’AES pour la signature d’un protocole additionnel relatif aux sessions confédérales du Parlement de l’AES, et une motion saluant les efforts du gouvernement pour la résilience du Niger.

Dans son allocution de clôture, le président du CCR a résumé les thèmes abordés — sécurité, gouvernance économique et financière, énergie, souveraineté sur les ressources, agriculture, élevage, irrigation, santé, éducation, réformes institutionnelles, paix, cohésion sociale et migration — et a rappelé que la souveraineté repose, selon lui, sur la défense, la diplomatie et le développement. Il a précisé que le cadre juridique évoqué pour la mobilisation générale vise un dispositif préventif et non une mobilisation décrétée, et il a annoncé l’idée d’une mise en valeur du “Made in Niger” lors des prochaines sessions, suggérant un appui symbolique à la production locale. Enfin, il a rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité et invité les conseillers à relayer la vision de la Refondation et de l’AES auprès des populations.