Niger : Dix mois après son incarcération, Moussa Tchangari devant le doyen des juges

Moussa Tchangari, secrétaire général de l’ONG Alternative espaces citoyens et figure de la société civile, a été entendu mercredi 15 octobre sur le fond du dossier pour la première fois, dix mois après son incarcération à la prison de Filingué (à 180 km au nord de Niamey). Inculpé notamment pour apologie du terrorisme, attentat et complot contre l’autorité de l’État, intelligence avec une puissance extérieure et atteinte à la défense nationale, il a été auditionné pendant sept heures en présence de ses avocats puis reconduit en détention. La prochaine audience est prévue dans une semaine.

