Nicolas Sarkozy en prison: ses fils, ses frères et Carla Bruni présents avant son incarcération

Avant son entrée à la prison de la Santé à Paris ce mardi 21 octobre, Nicolas Sarkozy a reçu le soutien indéfectible de ses proches. Réunis devant sa résidence du XVIᵉ arrondissement, sa famille et ses partisans lui ont témoigné leur affection dans cette épreuve judiciaire qui a abouti à sa condamnation à cinq ans de prison ferme.

À la veille de son incarcération, Nicolas Sarkozy a pu mesurer la force des liens familiaux qui l’unissent aux siens. Ses fils Louis et Pierre ont organisé, via un appel sur Instagram le 18 octobre, un rassemblement de soutien devant la Villa Montmorency, où vit l’ancien président. Dès les premières heures du matin, proches et sympathisants se sont réunis à l’angle de la rue Pierre-Guérin et de la rue de la Source pour manifester leur solidarité.

L’ancien chef de l’État, condamné à cinq ans de prison ferme dont trois avec mandat de dépôt à effet différé dans l’affaire des financements libyens de sa campagne de 2007, a pu compter sur la présence de sa femme, Carla Bruni, et de ses enfants Pierre, Jean, Louis et Giulia. Autour d’eux, les frères Guillaume et François Sarkozy, les petits-enfants, ainsi que le fils de Carla Bruni, Aurélien Enthoven, ont partagé un moment empreint d’émotion.

Entre émotion et colère parmi les proches

Les soutiens politiques et amis fidèles étaient également présents. Parmi eux, l’avocat Arno Klarsfeld, l’ex-ministre Nadine Morano, visiblement émue, et Henri Guaino, ancien conseiller de l’Élysée, qui a déclaré à BFMTV avoir « honte de son pays ». Guillaume Sarkozy, frère de l’ex-président, s’est quant à lui dit « fier » de voir Nicolas affronter cette épreuve « la tête haute », tout en réaffirmant sa conviction en son innocence.

Sur Instagram, Jean Sarkozy a dénoncé ce qu’il qualifie d’injustice. Il a affirmé que « son père, un homme innocent, allait être placé à l’isolement, aux côtés de criminels et de terroristes ». Nicolas Sarkozy, lui, confiait à La Tribune Dimanche ne pas craindre la prison. « Je garderai la tête haute devant les portes de la Santé. », a déclaré l’ancien président.

Avant de rejoindre la prison ce mardi matin, Nicolas Sarkozy a profité d’un ultime moment en famille. Le week-end précédent, le clan Sarkozy s’était réuni au restaurant du Four Seasons Hotel George V à Paris pour célébrer le quatorzième anniversaire de Giulia, la benjamine du couple. Vêtue d’une veste rose bonbon signée Courrèges, l’adolescente est apparue radieuse, entourée de ses parents et de ses frères, pour ce déjeuner empreint d’émotion et d’intimité.

Ce mardi 21 octobre, peu après 9h, c’est main dans la main avec Carla Bruni que Nicolas Sarkozy a quitté son domicile, le visage fermé mais déterminé. Selon Gala, devant les objectifs, l’ancien président a affiché le même aplomb que celui qu’il promet de garder derrière les murs de la prison de la Santé.