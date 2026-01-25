Newcastle – Aston Villa (J23) : où regarder le match en direct à la TV ?

Newcastle – Aston Villa : pour la 23e journée de Premier League, Newcastle reçoit Aston Villa ce dimanche à 14h GMT à St James’ Park. Rencontre entre deux équipes en haut de tableau, le match suscite un fort intérêt des supporters et des diffuseurs ; voici toutes les informations pratiques pour suivre la rencontre en direct.

Newcastle arrive à ce rendez-vous après un succès retentissant en Ligue des champions : une victoire 3-0 face au PSV qui a relancé la confiance du groupe entraîné par Eddie Howe. Avant ce succès continental, les Magpies avaient connu une période offensive plus compliquée, enchaînant deux rencontres sans inscrire de but, dont un nul frustrant contre Wolverhampton. En championnat, Newcastle affiche toutefois une solidité notable à domicile : le club reste invaincu lors de ses huit dernières réceptions en Premier League, avec six victoires et deux nuls.

Aston Villa, de son côté, poursuit une saison 2025-2026 qualifiée de prometteuse par ses résultats. Malgré une défaite surprise 1-0 contre Everton le week-end précédent, les Villans ont réagi en s’imposant 1-0 contre Fenerbahçe jeudi, résultat qui leur a permis de valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Au classement du championnat, Aston Villa occupe la 3e place et accuse un retard de sept points sur le leader Arsenal. Ollie Watkins fait partie des joueurs référencés au sein de l’effectif de Villa.

Diffusion et modalités de visionnage

Au Royaume-Uni, la rencontre sera retransmise en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League. Les abonnés britanniques pourront également suivre le match en streaming via Sky Go et Sky Sports+, conformément aux offres de diffusion officielles.

Pour la France et plusieurs pays d’Afrique, la rencontre est programmée sur CANAL+ Live 2, selon la grille officielle de diffusion. Les abonnés de ces territoires pourront ainsi accéder au direct via les services de Canal+ prévus par leur abonnement.

Aux États-Unis, la couverture télévisuelle est assurée par la plateforme Peacock. Au Canada, les téléspectateurs auront le choix entre DAZN et fubo pour suivre la rencontre en direct.

En Europe, la diffusion se répartit selon les territoires : DAZN et Movistar+ prendront en charge la retransmission en Espagne, tandis que l’Allemagne pourra suivre le match sur Sky Sport. En Afrique du Sud, la rencontre sera diffusée par SuperSport via la plateforme DStv.

Enfin, en Inde, les droits de diffusion prévoient la retransmission sur Disney+ Hotstar et Star Sports. Les informations de diffusion sont celles communiquées officiellement par les diffuseurs et les programmations locales.