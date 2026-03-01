Netflix envisage une mini-série The Crown consacrée à la chute de l’ex-prince Andrew

Le scandale entourant l’ex-prince Andrew pousse, selon plusieurs médias, des plateformes de streaming à étudier de nouvelles mises en images de cette affaire au sein de la franchise The Crown.

Le Daily Mail rapporte que Netflix envisagerait de relancer la série primée aux Emmy sous la forme d’une mini-série centrée sur les scandales ayant mené à la disgrâce d’Andrew Mountbatten‑Windsor, notamment en lien avec l’affaire Jeffrey Epstein. D’après le même journal, des discussions seraient en cours avec Left Bank Pictures, détentrice des droits de The Crown.

Plusieurs studios suivraient également de près le dossier. Page Six affirme que, en plus de Netflix, Disney Studios et Amazon MGM réfléchiraient à une adaptation. Une source interne à Disney aurait assuré que le nombre de scénaristes proposant le sujet est très important et que Hollywood concurrence pour être le premier à produire un film consacré à Andrew.

Arrestation de l’ex‑prince Andrew : risque d’exclusion de l’ordre de succession ?

Le 19 février, la Thames Valley Police a arrêté le frère du roi Charles III à son nouveau logement, Wood Farm, situé sur le domaine de Sandringham. L’ancien duc d’York a été entendu pour « suspicion de faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques » à propos d’un courriel adressé à l’homme d’affaires et condamné Jeffrey Epstein.

Face aux révélations, le gouvernement britannique examine la possibilité d’adopter une loi visant à retirer Andrew de l’ordre de succession au trône. Une source proche du palais de Buckingham a précisé que la décision relève exclusivement du Parlement et que le palais ne s’opposera pas à la volonté parlementaire. Le gouvernement souhaite toutefois attendre les conclusions de l’enquête en cours.