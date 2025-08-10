Netanyahu : le nouveau plan pour Gaza est « le meilleur moyen » de mettre fin à la guerre

Le nouveau plan israélien pour conquérir la ville de Gaza ne vise pas à occuper la bande de Gaza, mais à la démilitariser, a déclaré dimanche 10 août le Premier ministre Benyamin Netanyahu lors d’une conférence de presse à Jérusalem, qualifiant cette opération de « meilleur moyen de terminer la guerre » qui dure depuis 22 mois dans le territoire palestinien. Netanyahu a indiqué que l’armée contrôlait aujourd’hui « environ 70 à 75 % » de Gaza et qu’il ne restait que « deux bastions » : la ville de Gaza et les camps du centre de la bande. Selon le plan validé vendredi par le cabinet de sécurité, l’armée se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza, en grande partie détruite dans le nord du territoire, tout en distribuant une aide humanitaire hors des zones de combat.