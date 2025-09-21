Netanyahu : la paix avec la Syrie et le Liban est possible

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré dimanche 21 septembre que la récente guerre entre Israël et le Hezbollah avait ouvert une «fenêtre d’opportunités» pour la paix avec le Liban et la Syrie, rapporte l’AFP. S’exprimant avant une réunion du gouvernement, il a affirmé que «nos victoires au Liban face au Hezbollah ont ouvert une fenêtre d’opportunités inimaginable avant nos dernières opérations, il y a une possibilité de paix avec nos voisins au nord». M. Netanyahu a ajouté que des contacts sont en cours avec les Syriens et qu’il y a des «avancées», tout en précisant que la concrétisation d’un accord n’était «pas pour tout de suite».