PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Netanyahu : la paix avec la Syrie et le Liban est possible

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Le ministre israélien Itamar Ben Gvir appelle à l’annexion de la Cisjordanie

Sabastian Sawe s’impose au marathon de Berlin

Pakistan: la police retrouve trois corps mutilés de femmes transgenres

Mondiaux d’athlétisme : le Botswana de Letsile Tebogo sacré sur le 4×400 m devant les Américains

L’armée israélienne : deux tirs depuis Gaza, un projectile intercepté

Ragasa menace les Philippines, premières évacuations ordonnées

Pérou: violents affrontements entre police et manifestants à Lima

Syrie : bombardement de l’armée dans le nord tue sept civils

Nucléaire : l’Iran suspendra sa coopération avec l’AIEA si l’ONU rétablit les sanctions

Visa à 100 000 $ aux États-Unis : réservé aux nouvelles demandes, précise la Maison Blanche

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré dimanche 21 septembre que la récente guerre entre Israël et le Hezbollah avait ouvert une «fenêtre d’opportunités» pour la paix avec le Liban et la Syrie, rapporte l’AFP. S’exprimant avant une réunion du gouvernement, il a affirmé que «nos victoires au Liban face au Hezbollah ont ouvert une fenêtre d’opportunités inimaginable avant nos dernières opérations, il y a une possibilité de paix avec nos voisins au nord». M. Netanyahu a ajouté que des contacts sont en cours avec les Syriens et qu’il y a des «avancées», tout en précisant que la concrétisation d’un accord n’était «pas pour tout de suite».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!