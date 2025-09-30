Netanyahu affirme n’avoir «pas du tout» accepté un État palestinien avec Donald Trump

En Brève

Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a démenti avoir accepté le principe d’un État palestinien dans une vidéo publiée le mardi 30 septembre sur son compte Telegram, après la présentation du plan de paix pour Gaza par le président Donald Trump. «Pas du tout et ce n’est pas écrit dans l’accord», a déclaré Netanyahu en réponse à la question de savoir s’il avait «accepté un État palestinien», ajoutant que «mais une chose a été clairement dite [au cours des discussions avec Donald Trump] : nous nous opposerons fermement à un État palestinien». Le plan pour Gaza présenté par Donald Trump stipule qu’à terme «les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien».