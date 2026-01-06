Neige et verglas : 38 départements en vigilance orange mercredi 7 janvier selon Météo‑France
Météo-France a placé trente-huit départements de la partie nord-ouest de l’hexagone en vigilance orange pour neige et verglas pour une partie de la nuit et l’ensemble de la journée du mercredi 7 janvier 2026, a-t-elle annoncé mardi 6 janvier en début d’après-midi. Ce niveau, le deuxième le plus élevé, requiert une vigilance accrue en raison de phénomènes dangereux attendus. La France a déjà connu d’importantes chutes de neige dans plusieurs régions du nord et du centre lundi et mardi matin, entraînant des perturbations dans les transports : des aéroports de l’ouest et du nord ont été fermés au trafic mardi matin, tandis que, selon le ministère des Transports, aucun vol n’a été supprimé dans les aéroports parisiens.
1 min de lecture
