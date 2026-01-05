Neige abondante en Île-de-France : vols en baisse de 15 % à Roissy et Orly
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a indiqué que la réduction du trafic aérien était nécessaire pour permettre le déneigement des pistes et le dégivrage des avions, après les chutes de neige abondantes survenues lundi 5 janvier dans l’après-midi, d’abord sur l’ouest de la France puis en Île-de-France, qui ont provoqué d’importantes perturbations routières ; le cumul des bouchons en région parisienne a atteint un niveau record de plus de 900 kilomètres après 17 heures.
1 min de lecture
