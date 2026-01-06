La suite après la publicité
Neige à Paris: des vols annulés mercredi matin dans les aéroports

Les compagnies aériennes devront renoncer à une partie de leurs vols dans les aéroports parisiens mercredi 7 janvier en raison d’un nouvel épisode neigeux, a annoncé mardi le ministre des Transports Philippe Tabarot. Ces annulations, imposées pour permettre les opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions, concerneront environ 40 % des mouvements prévus entre 9h00 et 14h00 à Paris–Charles-de-Gaulle et 25 % des vols programmés entre 6h00 et 13h00 à Orly, a précisé le ministre lors d’une conférence de presse. Lors des premières chutes de neige lundi 5 janvier après-midi, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) avait déjà demandé aux compagnies de renoncer à 15 % de leurs vols dans les deux grands aéroports desservant la capitale.

