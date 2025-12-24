La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Naufrage au Sénégal : au moins douze morts

Au moins douze personnes ont péri mercredi 24 décembre au large des côtes sénégalaises lors du naufrage d’une pirogue au large de Joal, a-t-on appris de sources sécuritaires qui ont confirmé le même bilan à l’AFP. L’embarcation, partie à l’aube selon une première source, aurait quitté les environs du delta du Saloum — zone inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO caractérisée par de nombreux canaux, îles et mangroves rendant l’accès difficile sauf par bateau — et transportait environ une centaine de migrants en route vers l’Europe; une trentaine de rescapés ont été recensés. Dans un message publié sur les réseaux sociaux mercredi après‑midi, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa « profonde compassion » aux familles endeuillées par ce drame de l’émigration clandestine.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
253 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant