Naufrage au Sénégal : au moins douze morts

Au moins douze personnes ont péri mercredi 24 décembre au large des côtes sénégalaises lors du naufrage d’une pirogue au large de Joal, a-t-on appris de sources sécuritaires qui ont confirmé le même bilan à l’AFP. L’embarcation, partie à l’aube selon une première source, aurait quitté les environs du delta du Saloum — zone inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO caractérisée par de nombreux canaux, îles et mangroves rendant l’accès difficile sauf par bateau — et transportait environ une centaine de migrants en route vers l’Europe; une trentaine de rescapés ont été recensés. Dans un message publié sur les réseaux sociaux mercredi après‑midi, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa « profonde compassion » aux familles endeuillées par ce drame de l’émigration clandestine.