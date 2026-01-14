Natitingou: les occupants du site aurifère de Koussigou sommés de quitter les lieux

À Natitingou, dans le département de l’Atacora, les autorités ont lancé un ultimatum aux occupants du site aurifère de Koussigou pour qu’ils libèrent immédiatement les lieux, a rapporté Le Matinal.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Ce site, reconnu pour son potentiel en or, est au cœur d’une opération de remise en ordre décidée par le gouvernement, qui entend restaurer le contrôle étatique sur les zones d’exploitation minière.

Aussi, la présence de personnes non autorisées ou exerçant des activités extractives sans cadre légal compromet la sécurité, l’environnement et l’économie locale.

Lors d’une réunion organisée avec les représentants des communautés riveraines et les acteurs intervenant sur place, les autorités ont rappelé que l’accès à ce périmètre est strictement réglementé. Elles ont enjoint tous les occupants à se conformer aux prescriptions en vigueur, sous peine de faire face à des mesures administratives et judiciaires destinées à garantir le respect de la loi.

Le processus de libération du site s’inscrit dans une dynamique de régulation du secteur minier, visant à lutter contre l’exploitation illicite des ressources naturelles, à préserver l’intégrité des zones d’extraction et à assurer une meilleure traçabilité des activités aurifères.

Les autorités ont promis un accompagnement pour les acteurs qui souhaitent opérer dans un cadre légal, tout en menaçant d’actions coercitives pour ceux qui refuseraient de se conformer aux délais et aux procédures de désengagement.

Cette mise en demeure intervient dans un contexte où la lutte contre l’exploitation artisanale illégale et l’orpaillage clandestin constitue une priorité pour les pouvoirs publics, compte tenu des enjeux socio-économiques et des impacts environnementaux de ces pratiques.