Nationalité béninoise: le gouvernement ouvre une plateforme numérique pour les Afro-descendants

- Publicité-

Le gouvernement béninois a franchi un pas symbolique ce 4 juillet 2025 en lançant officiellement la plateforme www.myafroorigins.bj, dédiée à la reconnaissance de la nationalité béninoise pour les Afro-descendants issus de la diaspora.

Ce portail numérique marque l’entrée en vigueur d’une disposition historique prévue par la loi n°2024-31 du 2 septembre 2024. Adoptée en 2024, cette loi consacre pour la première fois dans l’histoire du Bénin un droit au retour et à la citoyenneté par reconnaissance pour les descendants d’Africains subsahariens déportés lors de la traite transatlantique. Elle traduit, selon les autorités, la volonté du pays de « renouer les liens avec ses enfants dispersés à travers le monde » et de faire du Bénin une terre d’accueil, de mémoire et d’avenir.

Dans un communiqué officiel, le ministre de la Justice, Yvon Détchénou, a salué une avancée majeure : « Ce dispositif donne corps à une loi de justice et de reconnaissance. En ouvrant le chemin de la nationalité béninoise aux Afro-descendants, nous honorons un principe fondamental : celui du droit au retour. »

Un portail multilingue, sécurisé et 100 % en ligne

Accessible en quatre langues (français, anglais, portugais, espagnol), le portail My Afro Origins propose un parcours entièrement dématérialisé. Les demandeurs peuvent vérifier leur éligibilité, remplir leur dossier en ligne, payer les frais de traitement fixés à 100 dollars américains, et suivre en temps réel l’avancement de leur demande via un compte personnel sécurisé. La plateforme répond aux normes internationales de protection des données personnelles, assurent les autorités.

Les étapes de la procédure

Le processus débute sur le site www.myafroorigins.bj, via l’onglet « Reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants ». Après avoir rempli un formulaire d’identification, le demandeur reçoit par e-mail un lien pour poursuivre sa démarche. Il complète ensuite les étapes requises avant de soumettre son dossier.

Si le dossier est jugé conforme, l’administration béninoise délivre une attestation d’éligibilité dans un délai maximum de trois mois. Cette attestation constitue une étape préalable à l’obtention de la nationalité béninoise.

- Publicité-

La procédure prévoit une seconde phase : le dépôt d’une requête formelle, en personne, auprès du ministère de la Justice sur le territoire béninois. Ce dépôt est nécessaire pour recevoir l’attestation officielle de nationalité.

Un appel lancé à la diaspora

Le gouvernement invite les personnes concernées par cette opportunité à consulter les conditions d’accès sur la plateforme. Le Bénin affirme ainsi sa volonté de répondre à une demande ancienne de la diaspora, dans un contexte international où les initiatives de reconnaissance mémorielle se multiplient.