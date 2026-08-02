Muriel Robin revient sur trente ans d’alcoolisme, quatre dépressions, une fausse couche, un burn-out et une embolie pulmonaire

Le 2 août 2026, Muriel Robin célèbre ses 71 ans, une date qui marque aussi son retour sur scène après plusieurs années d’absence. L’actrice et humoriste est largement reconnue pour son humour, ses sketchs devenus cultes et une carrière exceptionnelle dans le monde du spectacle. Cependant, son parcours a été jalonné de combats difficiles, notamment contre l’alcoolisme, la dépression et plusieurs épisodes de santé fragile. Muriel Robin se livre aujourd’hui avec une rare sincérité pour évoquer ces défis personnels qui ont rythmé sa vie, en exposant sans détour des blessures longtemps cachées derrière son rire légendaire.

Durant près de trente ans, Muriel Robin a lutté contre une dépendance à l’alcool qu’elle dissimulait soigneusement au grand public. Son histoire, racontée dans le documentaire Alcool au féminin : elles brisent le tabou diffusé en 2025 sur France 5, révèle que sa consommation d’alcool a commencé très tôt, dès l’âge de 12 ans, lors d’un premier contact initié par son père autour d’une bouteille de vin. Cette première expérience a ouvert la voie à une habitude durable, accentuée par un environnement où boire devenait une banalité. Adolescente, elle consommait déjà en cachette dans des cafés, un comportement que personne ne remettait en question à l’époque.

Avec l’avancée de sa carrière à Paris, les soirées festives se multiplient, faisant de l’alcool un refuge quasi indispensable. Muriel Robin confie avoir bu « un litre minimum de champagne chaque soir », un usage quotidien alimenté par une souffrance intérieure profonde. Elle explique que chaque mauvaise émotion était instantanément associée à un verre, qu’elle percevait alors à tort comme un plaisir. Cette consommation excessive a eu des répercussions importantes, son poids atteignant 99 kilos et son moral sombrant après ses représentations. Au total, elle a traversé quatre dépressions majeures, certaines particulièrement sévères, illustrant le poids psychologique de sa dépendance et le temps qu’elle a perdu à cette bataille contre elle-même.

Une succession d’épreuves physiques et psychologiques

Les difficultés de Muriel Robin ne se limitent pas à l’alcoolisme. Sa jeunesse et sa vie d’adulte ont été marquées par plusieurs traumatismes personnels d’envergure. Parmi ceux-ci, une fausse couche qui a laissé une empreinte douloureuse. Cet épisode, souvent évoqué par l’artiste, fait partie des blessures profondes qui ont impacté sa vie longtemps avant qu’elle ne assume publiquement son homosexualité.

Par ailleurs, Muriel Robin a vécu un burn-out majeur autour de la cinquantaine. Cet effondrement physique et mental a été la conséquence accumulée de longues années de pression professionnelle et personnelle. Cette crise l’a contrainte à interrompre temporairement ses activités pour se recentrer et tenter de se reconstruire.

L’une des épreuves les plus graves s’est produite en 2016, durant la représentation de la pièce Momo aux côtés de François Berléand. Muriel Robin a alors ressenti un malaise intense sur scène, indiquant une dégradation rapide de son état de santé. Sa voix s’affaiblissait, son énergie la quittait, et elle ne parvenait plus à tenir son rythme habituel. À un moment donné, elle a transmis un message à son partenaire de jeu, révélant la gravité de la situation. Elle a dû interrompre le spectacle immédiatement.

Après examen médical, le diagnostic est tombé : une embolie pulmonaire. Ce trouble grave consiste en la formation d’un caillot sanguin qui bloque la circulation pulmonaire. Muriel Robin rapporte que son caillot s’était divisé en deux, augmentant le risque vital. Elle a été hospitalisée et placée sous traitement anticoagulant prolongé pour éviter tout risque de récidive.

Ces épisodes ont profondément affecté la santé physique et mentale de l’artiste, révélant les conséquences cumulées de plusieurs années de souffrance souvent invisible au regard du public.

Le rôle déterminant d’Anne Le Nen dans un processus de renaissance

Face à ces nombreux défis, Muriel Robin s’est engagée dans un long processus de reconstruction. Ce changement s’est amorcé par la prise de conscience et la reconnaissance de son alcoolisme. Le tournant majeur est survenu grâce à Anne Le Nen, sa compagne puis son épouse. Le soutien et la détermination de cette dernière ont été essentiels dans le combat de l’humoriste contre sa dépendance.

Un moment clé a été la confrontation provoquée par Anne Le Nen lorsqu’elle a filmé une nouvelle consommation excessive de Muriel Robin, puis lui a montré les images le lendemain. La comédienne a alors pris conscience de l’ampleur du problème, et Anne a posé un ultimatum clair, menaçant de quitter la relation si aucune démarche de changement n’était entreprise. Ce choc a déclenché un électrochoc décisif.

Muriel Robin a accepté d’entamer un sevrage et de se faire aider. Elle reconnaît ouvertement aujourd’hui qu’elle n’aurait peut-être pas réussi à s’en sortir sans cette présence et ce soutien constants. Cette nouvelle stabilité lui a donné les moyens de reprendre sa carrière et de s’exprimer publiquement sur ces thématiques difficiles, comme l’alcoolisme, la dépression et la santé mentale. Elle utilise sa notoriété pour briser les tabous et participer à une meilleure compréhension de ces maladies.

À 71 ans, Muriel Robin poursuit sa carrière sur les planches et continue de partager son histoire, incarnant un exemple de résilience après des années de combats intérieurs intenses.