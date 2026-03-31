Naples hausse le ton contre Lukaku après son absence à l’entraînement

Le SSC Napoli envisage des sanctions, voire des poursuites, contre Romelu Lukaku, absent lors de la reprise. Un nouvel épisode qui accentue les tensions entre l’attaquant belge et le club italien.

L’attaquant du SSC Napoli, Romelu Lukaku, s’expose à des sanctions disciplinaires après avoir manqué la reprise de l’entraînement, comme l’a indiqué le club napolitain dans un communiqué officiel. La formation dirigée par Antonio Conte envisage même d’engager des démarches juridiques à l’encontre de l’international belge, absent sans justification lors de la séance prévue ce mardi.

Cette situation a ravivé les tensions entre le joueur et sa direction, alors que Lukaku avait profité de la trêve internationale pour rentrer en Belgique afin de poursuivre sa récupération après une blessure. Dans son communiqué, le Napoli a tenu à clarifier la situation : « Le SSC Napoli confirme que Romelu Lukaku ne s’est pas présenté à l’entraînement prévu aujourd’hui. » Le club ajoute se réserver « le droit de prendre les mesures disciplinaires appropriées », tout en laissant planer le doute sur l’avenir immédiat du joueur : « Une décision sera également prise quant à sa participation aux activités du groupe dans les prochains jours. »



