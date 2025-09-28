Namibie : incendie à Etosha — l’armée déployée dans le plus grand parc d’Afrique

En Brève

La Namibie a déployé, dimanche 28 septembre, plusieurs centaines de soldats pour lutter contre un incendie ayant déjà ravagé un tiers du parc national d’Etosha, l’une des plus vastes réserves animalières d’Afrique. Situé dans le nord du pays majoritairement désertique, le parc abrite 114 espèces de mammifères, dont le rhinocéros noir, classé en danger critique d’extinction. L’incendie, déclaré le 22 septembre, s’est rapidement propagé en raison de vents forts et d’une végétation exceptionnellement sèche. Des renforts militaires ont rejoint les quarante soldats arrivés le 27 septembre pour soutenir la police, les habitants, les agriculteurs et les entreprises locales mobilisés depuis le début du sinistre.