Nairobi : 3 morts lors d’un hommage à Odinga après des tirs des forces de sécurité, selon une ONG

En Brève

Trois personnes ont été tuées jeudi 16 octobre dans le stade de Kasarani, à Nairobi, après que les forces de sécurité ont ouvert le feu pour disperser une foule venue rendre hommage à l’opposant historique kényan Raila Odinga, décédé la veille, mercredi, a indiqué l’organisation de défense des droits VOCAL Africa. Le groupe a précisé sur X que trois corps en provenance du stade avaient été reçus à la morgue de la ville et qu’il suivait de près la possibilité que d’autres victimes aient été transportées vers d’autres sites.

