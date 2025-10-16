En Brève

Nairobi : 3 morts lors d’un hommage à Odinga après des tirs des forces de sécurité, selon une ONG

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
405 vues

Trois personnes ont été tuées jeudi 16 octobre dans le stade de Kasarani, à Nairobi, après que les forces de sécurité ont ouvert le feu pour disperser une foule venue rendre hommage à l’opposant historique kényan Raila Odinga, décédé la veille, mercredi, a indiqué l’organisation de défense des droits VOCAL Africa. Le groupe a précisé sur X que trois corps en provenance du stade avaient été reçus à la morgue de la ville et qu’il suivait de près la possibilité que d’autres victimes aient été transportées vers d’autres sites.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER