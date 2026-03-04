Nagui accompagne Mélanie Page à Antibes pour sa représentation d’Ubu Roi

Nagui et sa compagne, la comédienne Mélanie Page, ont été aperçus à Antibes lors d’une soirée mêlant théâtre et dîner : la venue du couple a été partagée par le restaurant Chez Jules sur Instagram, où l’on précise que la comédienne se produisait au Théâtre Anthéa dans la pièce Ubu Roi. La publication de l’établissement, rue Thuret, montre un moment qualifié de « simple, chaleureux », soulignant la présence discrète mais visible de l’animateur au côté de son épouse.

Ensemble depuis le début des années 2000, Nagui et Mélanie Page se sont mariés en 2010. Le couple est parent de trois enfants : Roxane (2004), Annabel (2008) et Adrien (2012). Les obligations professionnelles des deux artistes n’ont pas empêché des apparitions publiques communes ; leurs déplacements s’inscrivent régulièrement entre plateaux télévisés pour l’animateur et scènes de théâtre pour la comédienne.

Le post Instagram de Chez Jules indique : « Hier soir, nous avons eu le plaisir d’accueillir Nagui ainsi que sa femme, Mélanie Page, de passage à Antibes pour sa représentation d’Ubu Roi ». L’établissement met en avant sa cuisine « maison, locale et authentique » et accompagne la publication d’une photo du couple installée dans la salle du restaurant.

Un déplacement pour la pièce Ubu Roi au Théâtre Anthéa

Mélanie Page figure au casting de la mise en scène d’Ubu Roi par Daniel Benoin au Théâtre Anthéa. Selon le calendrier de la salle, la comédienne y interprète le rôle de Mère Ubu du 3 au 26 mars 2026. La présence de Nagui à Antibes coïncide avec ces premières représentations et a été relayée par l’établissement ayant reçu le couple.

Ubu Roi, œuvre emblématique d’Alfred Jarry, est régulièrement programmée dans des mises en scène contemporaines ; la pièce présentée à Antibes associe la comédienne à une distribution dirigée par Daniel Benoin. La publication de Chez Jules ne précise pas d’échanges entre les artistes et le public mais relate une soirée « autour d’une table » dans un cadre intimiste.

Les éléments publics disponibles indiquent que Nagui a accompagné Mélanie Page à Antibes et a partagé ce temps en dehors des projecteurs, selon la communication du restaurant. La venue du couple a été documentée sur le compte Instagram de l’établissement, sans autres déclarations publiques des intéressés au sujet de cette sortie.

La présence de l’animateur auprès de la comédienne s’ajoute aux repérages antérieurs de leurs apparitions publiques conjointes, et s’inscrit dans le calendrier de représentations d’Ubu Roi au Théâtre Anthéa.