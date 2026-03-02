Nabilla Vergara, retour chaotique à Dubaï avec son clan avant les frappes

Nabilla Vergara, installée à Dubaï depuis 2019 avec son mari Thomas et leurs deux fils, se retrouve au centre d’attention après les frappes iraniennes qui ont perturbé la vie dans les Émirats : fermeture de l’aéroport de Dubaï, consignes de sécurité et échanges virulents entre influenceurs français sur les réseaux sociaux. La situation a ravivé des souvenirs d’un précédent voyage éprouvant de la famille en 2022.

Fin février 2026, une salve de frappes iraniennes a touché plusieurs pays du Golfe. Les impacts ont fait au moins une victime et plusieurs blessés à Abou Dhabi, selon les premiers éléments rapportés, et ont entraîné la fermeture de l’aéroport de Dubaï. Les autorités locales ont demandé aux habitants de rester à l’abri dans des bâtiments sécurisés alors que des images et témoignages circulent sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos de sirènes et de files devant les comptoirs des compagnies aériennes.

À Dubaï, la présence d’influenceurs français est scrutée. Installée depuis plusieurs années, Nabilla Vergara partage des publications contrastées : des photos familiales près du Burj Khalifa, des promotions commerciales et des messages sur sa vie quotidienne, tandis que d’autres créateurs sur place relatent les déflagrations et la tension ambiante. La visibilité de ces comptes alimente les discussions sur les réseaux à propos du comportement et des réactions des expatriés face à la crise.

Échanges sur X et souvenirs d’un vol chaotique

Sur X, le message du créateur sportif Tibo InShape a relancé le débat : « Les influenceurs de Dubaï finalement, on n’est bien en France n’est ce pas ? », commentaire ciblant les influenceurs installés aux Émirats, régulièrement critiqués pour leur mode de vie et leur fiscalité perçue comme avantageuse. La publication a provoqué de nombreuses réactions et a été relayée par la presse people, notamment TV Magazine.

Parmi les réponses, celle de Nabilla a immédiatement été remarquée. Depuis Dubaï, elle a d’abord posté un court « Pauvre homme » avant de supprimer le message. Elle a ensuite publié une autre réponse dans laquelle elle dit éprouver « du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent se réjouir ou faire de l’humour face à des situations aussi tragiques. Choisissons la paix », propos relayés par Closer et TV Magazine. Tibo InShape a précisé qu’il souhaitait dénoncer, selon lui, l’hypocrisie de certains influenceurs.

Parallèlement, la voisine et influenceuse Jessica Thivenin a tenté de rassurer ses abonnés, affirmait TV Magazine, déclarant que « Dubaï est un pays extrêmement sécurisé et nous nous sentons protégés », tout en continuant à publier des éléments de sa vie quotidienne sur les réseaux.

Le climat actuel à Dubaï a également fait ressurgir un souvenir concrets de la vie d’expatriée pour Nabilla : l’été 2022, quelques semaines après la naissance de son deuxième fils, Leyann, son premier retour à Dubaï avec deux enfants avait donné lieu à un récit public de voyage éprouvant. Le 27 juillet 2022, après six heures de vol et avec quinze valises, elle relatait sur Snapchat des « cris en première classe » et confiait : « J’ai galéré mais d’une force. Je n’étais pas prête. Moi j’ai l’habitude de voyager avec Milann et tout, là avec deux… Et encore j’avais de l’aide. C’est un vrai délire ».