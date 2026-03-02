Nabilla emménage enfin dans sa grande maison de Dubaï

Nabilla, figure issue de la télé‑réalité devenue femme d’affaires, voit sa résidence à Dubaï se retrouver au cœur d’un contexte sécuritaire tendu : depuis le week‑end du 1er mars 2026, des frappes attribuées à l’Iran visent la ville, plaçant des personnalités françaises installées ou en déplacement aux Émirats en situation de précarité et d’incertitude.

Icône de l’influence « made in France », Nabilla partage sa vie entre la France et Dubaï et possède une villa qualifiée de gigantesque, souvent montrée dans ses publications et interviews. C’est cette résidence — décrite comme un espace luxueux mêlant grands volumes, cuisine américaine, salon décloisonné, terrasse et piscine — qui est désormais située dans une zone soumise à des frappes militaires, selon les informations disponibles.

La notoriété de Nabilla remonte à près de quinze ans, notamment grâce à sa participation aux programmes de télé‑réalité tels que Les Anges de la télé‑réalité, qui l’ont fait connaître au grand public. D’un parcours débutant par des emplois de mannequinat et des apparitions médiatiques adolescentes, elle s’est progressivement imposée comme entrepreneuse et influenceuse, revendiquant un positionnement de businesswoman et mettant en avant son mode de vie entre la France et les Émirats.

Nabilla à Dubaï : vie privée, exposition médiatique et contexte des frappes

Mariée et mère de famille, Nabilla a emménagé à Dubaï en 2021, un choix qu’elle a expliqué par des considérations de sécurité et de qualité de vie lors d’une interview accordée en 2023 au média Brut. Elle y déclarait notamment qu’à Dubaï elle se sentait en sécurité, citant la sérénité de pouvoir se déplacer sans craindre pour ses proches et pour ses biens.

En 2021, elle avait ouvert les portes de sa maison aux abonnés, présentant un intérieur qualifié par certains médias de clinquant et proche de l’esthétique hôtelière, correspondant à l’image publique qu’elle a construite depuis ses débuts à la télévision. Sa maison, fruit de plusieurs mois de travaux avant l’emménagement, sert régulièrement de décor à ses publications sur les réseaux sociaux.

Depuis le début des frappes le 1er mars 2026, d’autres personnalités françaises présentes à Dubaï ont diffusé des témoignages vidéo pour décrire leur situation. Parmi elles figurent la star des réseaux Maeva Ghennam, qui a publié une séquence parfois qualifiée d’émotive appelant à l’aide, ainsi que l’ancienne Miss France Élodie Gossuin et l’animateur Vincent Moscato, également bloqués sur place selon les éléments disponibles.

Les frappes attribuées à l’Iran visent Dubaï dans le contexte de représailles motivées par des actions antérieures menées par les États‑Unis et Israël. Des médias français ont relié ces événements à l’opération militaire nommée « Fureur époque », ciblant l’Iran et entraînant une escalade régionale qui a rendu certaines zones civiles, dont Dubaï, vulnérables aux attaques.