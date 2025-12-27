La suite après la publicité
Myrnograd et Gouliaïpolé : la Russie affirme les avoir prises dans l’est ukrainien

Le 27 décembre, la Russie a revendiqué la prise des villes de Myrnograd et de Gouliaïpolé, dans l’est de l’Ukraine, annonçant de nouvelles avancées sur le front à la veille d’une rencontre aux États-Unis entre les présidents ukrainien et américain. Dans un communiqué, le Kremlin indique que le président Vladimir Poutine a reçu un rapport de l’état‑major faisant état «de la libération des villes de Dimitrov (nom russe de Myrnograd) et de Gouliaïpolé». Myrnograd est située dans la région de Donetsk, tandis que Gouliaïpolé se trouve dans la partie orientale de la région de Zaporijjia.

