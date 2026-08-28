Nigeria : Dangote étudie l’acquisition de navires pour ses exportations régionales

Un responsable du groupe a expliqué, lors d'un séminaire de Zenith Bank sur les exportations non pétrolières, que Dangote avançait vers cette option pour répondre aux contraintes de capacité maritime et aux surcoûts logistiques.

Le groupe Dangote étudie l’acquisition de ses propres navires pour ses exportations régionales, a déclaré Sada Ladan-Baki le 25 août lors du 10e International Trade Seminar on Non-Oil Export organisé par Zenith Bank. Cette option est présentée comme une réponse aux limites actuelles du transport au départ du Nigeria.

Présentée comme responsable du commerce international et des exportations du groupe, Sada Ladan-Baki a cité un cas concret pour illustrer ces difficultés. Elle a expliqué qu’un chargement de 1 000 tonnes à destination du Ghana n’avait pas trouvé de navire disponible, compliquant l’acheminement de la cargaison.

Ses propos décrivent un projet lié aux exportations vers les marchés ouest-africains et centraux, dans un contexte où la capacité maritime et le coût du transport routier via les pays de transit pèsent sur la logistique régionale.

L’U.S. Energy Information Administration a par ailleurs indiqué le 24 août que les exportations nigérianes de produits pétroliers par mer avaient été multipliées par sept depuis 2023 sous l’effet de la raffinerie Dangote. Selon l’agence américaine, les flux à destination du reste de l’Afrique ont approché 120 000 barils par jour au deuxième trimestre 2026.