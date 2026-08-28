Népal-Tibet : l’alerte reste maximale après une crue qui a fait au moins 552 morts

Les autorités népalaises surveillaient vendredi 28 août deux lacs formés en amont de la catastrophe du 26 août, dont l'un avait commencé à déborder, tandis que plus de 1 500 personnes restaient portées disparues.

Les autorités népalaises ont maintenu vendredi 28 août l’alerte pour les riverains et les équipes de secours après un écoulement d’eau depuis un lac de barrage côté tibétain, deux jours après la crue qui a ravagé le secteur du Bhote Koshi à Rasuwa et fait au moins 552 morts au Népal et au Tibet.

La catastrophe a frappé le 26 août à 08h40 après un effondrement glaciaire en amont et a touché notamment les districts népalais de Rasuwa, Nuwakot, Dhading et Gorkha. Plus de 1 500 personnes restaient portées disparues vendredi.

La police népalaise a demandé aux habitants et aux secours de se mettre en sécurité, tandis que l’autorité nationale de gestion des catastrophes suivait deux lacs formés en amont, dont l’un avait déjà commencé à déborder. Le risque d’une nouvelle vague a ralenti les recherches.

Les dégâts aux routes, aux ponts et aux infrastructures hydroélectriques compliquent aussi l’accès aux zones touchées. L’IFRC a estimé qu’environ 93 000 personnes pourraient être affectées et a lancé le 27 août un appel d’urgence de 25 millions de francs suisses pour soutenir la réponse de la Croix-Rouge du Népal.