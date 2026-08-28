Norvège : Haakon VIII succède à Harald V après la mort du souverain

Harald V est mort vendredi matin à Oslo à l'âge de 89 ans. Son fils lui a succédé automatiquement sur le trône et a annoncé qu'il règnerait sous le nom de Haakon VIII.

Le roi Harald V est mort vendredi 28 août à 06h35 au Rikshospitalet d’Oslo, à l’âge de 89 ans, et son fils lui a immédiatement succédé sur le trône de Norvège sous le nom de Haakon VIII. La disparition du souverain ouvre sans délai une nouvelle séquence institutionnelle dans le royaume.

En Norvège, la succession est automatique dès la mort du monarque. Harald V régnait depuis 1991, et son décès a donc fait du prince héritier Haakon le nouveau chef de l’État au moment même de l’annonce officielle.

Le nouveau roi a indiqué au Conseil d’État qu’il prendrait le nom de Haakon VIII. Il a aussi précisé qu’il conserverait la devise choisie par son père, son grand-père et son arrière-grand-père, inscrivant son règne dans la continuité de la maison royale.

Les autorités norvégiennes ont en outre ordonné la mise en berne des drapeaux des institutions de l’État jusqu’après les funérailles de Harald V.