Mozambique : le pays veut connecter 300 localités aux services télécoms

Le Mozambique prévoit d’étendre l’accès aux services de télécommunications à au moins 300 localités au cours des prochaines années. Annoncée par le ministère des Communications et de la Transformation numérique, l’initiative vise à réduire les disparités d’accès au numérique sur le territoire.

Les autorités mozambicaines présentent l’amélioration de la couverture télécoms comme une condition nécessaire à l’accélération du développement socio-économique du pays. Le projet doit permettre à davantage de populations d’accéder aux services de téléphonie et, plus largement, aux usages numériques.

L’objectif a été annoncé le 17 août par le ministère, qui a relayé des propos du ministre des Communications et de la Transformation numérique, Américo Muchanga. Les autorités n’ont toutefois pas encore communiqué le calendrier détaillé de mise en œuvre ni les modalités techniques et financières de l’opération.

Réduire les écarts d’accès au numérique

L’extension des réseaux aux zones encore mal desservies doit contribuer à améliorer l’accès aux services publics numériques, à l’éducation, aux services financiers et aux activités économiques en ligne. Elle pourrait également faciliter l’intégration de localités rurales ou éloignées dans l’économie nationale.

Le Mozambique, comme plusieurs autres pays africains, cherche à s’appuyer sur la transformation numérique pour soutenir sa croissance. La faiblesse de la couverture dans certaines zones demeure cependant un obstacle à cette ambition, en limitant l’utilisation des services de télécommunications par les ménages, les entreprises et les administrations.

Les informations disponibles ne précisent pas encore les localités concernées, les technologies qui seront déployées ni le rôle attendu des opérateurs télécoms. Le financement du programme et la date d’achèvement restent également à déterminer.