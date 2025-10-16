Motion de censure contre le gouvernement Lecornu rejetée par l’Assemblée nationale

En Brève

L’Assemblée nationale a rejeté, jeudi 16 octobre, la motion de censure déposée par La France insoumise (LFI) visant à renverser le gouvernement : elle a recueilli 271 voix, insuffisantes face aux 289 voix requises. Le Parti socialiste a choisi de laisser sa chance au Premier ministre Sébastien Lecornu en échange d’une promesse de suspension de la réforme des retraites jusqu’à l’élection présidentielle, ce qui a contribué à l’échec de la motion soutenue par LFI, les communistes, les écologistes et l’extrême droite. Les Républicains (LR) et le PS ont, pour l’essentiel, voté contre, malgré quelques exceptions. Les députés doivent désormais se prononcer sur une seconde motion de censure déposée par le Rassemblement national (RN), qui apparaît toutefois peu susceptible d’être adoptée.

