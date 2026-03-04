Mort de Jack Jacquet, figure fidèle du PSG depuis plus de cinquante ans

Paris Saint-Germain a annoncé lundi 3 mars 2026 la disparition de Jack Jacquet, une figure associative fidèle du club, décédé la veille, dimanche 1er mars. Présent dans l’environnement parisien pendant plus d’un demi‑siècle, il n’a jamais porté le maillot en tant que joueur ni occupé de poste sportif professionnel, mais son engagement en tant que bénévole et animateur des structures de supporters et de la formation a profondément marqué la vie du club. Un hommage est prévu au Parc des Princes vendredi soir, avant le coup d’envoi du match PSG–AS Monaco programmé à 20 h 45 pour l’ouverture de la 25ᵉ journée de Ligue 1.

Dans un communiqué publié lundi soir, le club a fait part de « sa profonde tristesse » face à la disparition de cet homme « qui faisait partie de l’histoire depuis ses premières années ». Le PSG rappelle que, même absent des terrains en tant que professionnel, Jack Jacquet « faisait partie de celles et ceux qui ont accompagné le club depuis ses premières heures ». Le message officiel souligne la constance de sa présence auprès des Rouge et Bleu et la portée humaine de son engagement.

Au fil des décennies, Jack Jacquet s’est investi au sein d’organismes associatifs liés au club, contribuant au lien entre les supporters et les établissements de formation. Le PSG insiste sur le fait que « pendant plus de cinquante ans, il a vécu au rythme des Rouge et Bleu. Par sa fidélité, son engagement et sa passion, il a contribué à écrire une part de notre histoire collective. »

Un engagement durable dans les associations et la formation

Dans les années 1970, Jack Jacquet a présidé l’Association des amis du PSG, structure créée pour rassembler les supporters et soutenir les activités périphériques du club. Cette mission, consistant à fédérer la communauté des supporters et à porter des projets associatifs, a constitué l’un des premiers terrains d’action de son engagement. En 1990, il a rejoint l’Association PSG, où il a successivement exercé les fonctions de manager général puis de vice‑président, des postes dans lesquels il a œuvré au fonctionnement interne et à la structuration associative.

Le PSG rappelle que son action s’est aussi prolongée au niveau de la formation des jeunes. Impliqué dans l’animation de l’école de football du club, Jack Jacquet a consacré du temps au suivi des générations montantes, favorisant l’émergence de talents par un accompagnement bénévole et collectif. Le communiqué met en avant « son engagement bénévole, son sens du collectif, sa générosité et son attachement au maillot » comme des traits ayant « marqué durablement la famille Paris Saint‑Germain. »

Pour rendre hommage à sa longévité et à sa fidélité, le club a indiqué qu’un hommage sera rendu au Parc des Princes vendredi soir, avant le match opposant le PSG à l’AS Monaco, permettant au public parisien de saluer sa mémoire. Dans son communiqué, la direction a adressé « collectivement nos pensées les plus sincères à son épouse, à ses enfants, à ses petits‑enfants ainsi qu’à l’ensemble de ses proches ».