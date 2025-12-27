Accueil En Brève Mort à 87 ans du grand cinéaste iranien Bahram Beyzaï

Cinéaste, dramaturge, scénariste et érudit, Bahram Beyzai est considéré comme l’une des figures culturelles les plus influentes de l’art iranien moderne, ayant marqué plusieurs générations de cinéastes et de créateurs de théâtre. Né le 26 décembre 1938 à Téhéran, il est décédé le 26 décembre 2025, jour de son 87e anniversaire, aux États-Unis, où il s’était exilé il y a une quinzaine d’années. Parmi ses longs métrages les plus connus figurent La Balade de Tara, La Mort de Yazdgerd, Bashu, le petit étranger, Peut‑être une autre fois, Les Voyageurs et Tuer les chiens enragés. Beyzai a en outre signé plus de trente pièces de théâtre et mis en scène huit productions ; sa carrière prolifique comprend également 51 scénarios et cinq œuvres narratives.