Monroe critiquée pour sa chanson à l’Eurovision 2026, une star de la télé propose Vianney

Monroe, récemment choisie pour représenter la France à l’Eurovision 2026, se retrouve au centre d’un débat médiatique après la diffusion de son morceau et du clip : la prestation suscite des critiques vives sur les ondes de RMC, où plusieurs chroniqueurs ont qualifié la proposition artistique de contestable et certains ont même appelé à un remplacement par un artiste connu comme Vianney.

La sélection de Monroe intervient après des participations françaises récentes portées par La Zarra, Slimane ou Louane. La question de la stratégie musicale et scénique pour représenter la France à l’Eurovision a été relancée après la divulgation du titre, qui mélange selon les intervenants des éléments de pop, d’opéra et de comédie musicale.

Les réactions se sont cristallisées lors de l’émission Les Grandes Gueules (RMC), où l’extrait a été diffusé et commenté en direct. Les échanges ont pris un ton vif, avec des critiques catégoriques exprimées par plusieurs chroniqueurs présents sur le plateau.

Débat sur le plateau : critiques, défenses et propositions de remplacement

L’éditorialiste Charles Consigny a ouvertement condamné la chanson, la qualifiant de « cauchemardesque » et allant jusqu’à employer le terme de « torture ». Il a dénoncé ce qu’il perçoit comme une stratégie artistique erronée de la délégation française, estimant que l’Eurovision devenait selon lui un « lieu où on essaie de faire le truc le plus ringard possible ».

Face à ces critiques, la journaliste Sandrine Pégand a tenté de nuancer le propos en soulignant que la fusion des genres n’est pas nécessairement rédhibitoire au concours : elle a rappelé que l’an dernier, un titre autrichien intégrant de l’opéra avait remporté la compétition. Elle a également insisté sur la qualité vocale de Monroe et sur la cohérence d’une proposition artistique assumée.

Le présentateur Alain Marschall a exprimé des réserves sur la tactique adoptée, jugeant que la France aurait intérêt à se démarquer plutôt qu’à reproduire une esthétique associée au vainqueur précédent. Ces échanges illustrent les débats sur l’équilibre entre originalité, lisibilité scénique et impact immédiat auprès du public européen.

Au-delà des critiques formelles, Charles Consigny a proposé des alternatives en citant des artistes contemporains français, notamment Juliette Armanet, Clara Luciani et en particulier Vianney. Sur un ton ironique, il a affirmé : « Je lance un appel à Vianney ce matin : qu’il arrête de construire sa cabane et qu’il vienne à l’Eurovision », plaidant pour une proposition artistique solide et identifiable.

Le compte Twitter de l’émission Les Grandes Gueules a repris des extraits du débat, publiant notamment la tirade de Charles Consigny, et contribuant ainsi à amplifier les réactions du public et des internautes après la diffusion du morceau de Monroe.