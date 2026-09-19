Mono : un distributeur de gaz convoqué après un contrôle de poids non conforme

À Grand-Popo et Lokossa, l’ANM a relevé un seul cas de non-conformité sur le poids du gaz domestique parmi environ une dizaine de points de vente et stations contrôlés. Le distributeur concerné a été convoqué pour la suite de la procédure.

Un distributeur de gaz domestique du département du Mono a été convoqué par l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (ANM) après un contrôle ayant révélé une non-conformité sur le poids servi aux consommateurs. Les vérifications inopinées, engagées mardi 15 septembre 2026, concernent des points de vente et des stations à Grand-Popo et Lokossa.

À mi-parcours de l’opération, l’ANM indique avoir contrôlé environ une dizaine de points de vente et de stations. Un seul cas de non-conformité sur le poids du gaz domestique a été relevé. Les contrôles visent à vérifier que la quantité effectivement délivrée aux consommateurs correspond au poids annoncé.

L’opérateur concerné a été placé sous convocation pour la suite de la procédure. L’agence n’a pas détaillé publiquement l’écart constaté ni le format de bouteille concerné dans son point d’étape.

Le directeur général de l’ANM, Mouhamed Nazif Moutawakilou, a rappelé que les consommateurs doivent recevoir la juste quantité dans l’ensemble des points de vente du pays. L’agence indique que la surveillance doit se poursuivre au-delà du bilan provisoire enregistré dans le Mono.

Cette opération intervient quelques jours après des contrôles menés par la même agence sur le poids des sacs de ciment à Porto-Novo et Pobè. Quatre points de vente avaient alors été épinglés pour des non-conformités de poids et les sacs concernés avaient été retirés de la vente, tandis que les exploitants étaient convoqués pour la suite de la procédure.

L’ANM est chargée notamment de la métrologie et du contrôle de la conformité des produits commercialisés au Bénin. Ses opérations de terrain portent sur la concordance entre les quantités annoncées et celles effectivement servies ou contenues dans les produits vendus, un contrôle destiné à sécuriser les transactions entre commerçants et consommateurs.

Dans le secteur du gaz domestique, ces vérifications s’ajoutent aux règles qui encadrent la distribution des produits pétroliers et à la réforme engagée par le Gouvernement pour standardiser progressivement les bouteilles et faciliter leur échange entre distributeurs. À ce stade du contrôle dans le Mono, seul le cas de non-conformité relevé a été placé sous convocation pour la poursuite de la procédure.